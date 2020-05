Fare la ceretta a casa: come ottenere risultati professionali

Con l’arrivo della bella stagione, senti già le vacanze estive che si avvicinano. Prima di pensare alle giornate trascorse al mare, al lago e nei locali notturni, devi però prenderti cura del tuo corpo eliminando i peli superflui.

Questa breve guida ti fornisce alcuni consigli preziosi per realizzare una depilazione con la ceretta a casa ottenendo risultati paragonabili a quelli delle estetiste professioniste. Ecco i tre passaggi principali spiegati nel dettaglio per aiutarti ad essere sempre perfetta e impeccabile in ogni situazione per goderti l’estate senza pensieri.

Fare uno scrub

Per ottenere una depilazione perfetta, fai uno scrub che ha lo scopo di rimuovere gli strati di pelle morta e fare emergere un po’ di più anche per i più corti. Ci sono diversi prodotti in commercio per esfoliare il derma ma tiene presente che puoi realizzarlo da te usando una parte in granuli, come fondi del caffè o zucchero di canna, miscelata con del semplice sapone o latte detergente. Fai questo lavoro all’interno della doccia o nella vasca da bagno per evitare di combinare un disastro.

La ceretta andrebbe fatta un paio di giorni prima di sfoggiare le tue gambe in maniera che la pelle si ristori perciò evita di fare tutto all’ultimo momento di fretta. Purtroppo, la depilazione con la cera non è un sistema d’emergenza dell’ultimo minuto ma richiede un po’ di organizzazione e tempo in più.

Stendere la cera e strappare

Dopo aver rimosso la pelle morta, sei finalmente pronta per iniziare la ceretta vera e propria. Ci sono diversi metodi che puoi provare iniziando dalla cera da sciogliere a bagnomaria o nel forno microonde. Stendila con una paletta di legno e poi applica sopra una striscia in tessuto non tessuto. Strappa dal basso verso l’alto con un movimento secco.

Puoi anche utilizzare il rullo da ricaricare con gli stick di cera che aiuta la fase della stesura. Esistono anche strisce già pronte che devi solo aprire e applicare. Lo stesso sistema puoi utilizzarlo per altre zone del corpo come inguine, ascelle e viso.

Idratare e lenire la pelle

È abbastanza normale che la tua pelle dopo la depilazione sia irritata e arrossata. Possono apparire dei puntini rossi in corrispondente del punto è stato estirpato il pelo. Diventa quindi indispensabile idratare e lenire la pelle che ha subito un trattamento piuttosto aggressivo.