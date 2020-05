Il 'lock down' ha creato problemi alle famiglie che hanno animali: sabato raccolta alimentare per i 4 zampe

A seguito della crisi dovuta al ‘lock down’ per il Coronavirus, sono molte le persone e famiglie in difficoltà. Molte di queste persone hanno animali.

Accademia Kronos Onlus con il patrocinio della presidenza nazionale ha voluto istituire una giornata di raccolta alimentare per aiutare questi amici a 4 zampe, individuando in tutta Italia la data del 16 maggio, che sarà ripetuta anche negli anni a venire. In provincia di Imperia sono due le sezioni locali che aderiscono all’iniziativa.

I volontari, che saranno presenti in numerosi punti vendita di persona, opereranno nel rispetto delle norme di sicurezza individuale. Verranno anche posizionali numerosi carrelli fissi incustoditi. Nella nostra provincia saranno operative le sezioni di Imperia e Diano Castello ed ha aderito il Conad Superstore di Imperia.