Sanremo: assembramenti e consumo di alcolici nella zona 'bassa' di via Martiri, l'allarme del locale comitato

Il comitato di via Martiri, popolosa strada di Sanremo, ci ha scritto per chiedere al Comune di Sanremo un maggiore controllo degli assembramenti, da parte delle forze dell’ordine, in particolare nella zona ‘bassa’ della via, quella vicina a via Agosti e piazza Eroi.

Secondo quanto scritto al nostro giornale dal comitato, infatti, sono eccessivi e pericolosi per eventuali contagi gli assembramenti, in particolare di cittadini che si servono dai negozi alimentari etnici.

Il comitato lamenta anche l’eccessivo consumo, da parte degli stessi frequentatori, di bevande alcoliche. Segnalata anche la sporcizia ed i chiari segni di urina lasciati dalle persone che stazionano ore nella zona, come in salita San Giuseppe.