Sanremo: sole, tanta gente in giro e anche le 'code'! La città dei fiori stamattina sembrava tornata alla normalità (Foto)

Chi è transitato oggi per il centro di Sanremo ha forse pensato di aver ‘sognato’ in questi due mesi scanditi dai problemi legati al Coronavirus. Perché? Semplice, erano tornate le code! No, non siamo impazziti dopo due mesi di lock down ma, effettivamente, ritrovare gli incolonnamenti nella città dei fiori, in una giornata straordinaria di sole e con tanta gente in giro, fa tornare ai tempi ‘normali’.

Purtroppo, però, le code non erano solo dettate dal sovrannumero di mezzi che stavano circolando, bensì dai lavori di asfaltatura di piazza Cesare Battisti e largo Nuvoloni. Un intervento importante, in una zona dove purtroppo gli asfalti non erano nelle migliori condizioni. Questa mattina, quindi, chi si doveva spostare tra il centro e la periferia Ovest di Sanremo, ha trovato qualche problema per il senso unico alternato, creato per consentire i lavori.

Una situazione che dovrebbe risolversi nel corso della giornata, ma che ha fatto pensare ai tempi della normalità, quando in pieno maggio Sanremo e tutta la nostra provincia si veste della primavera inoltrata ad un passo dall’estate. E, ad onor del vero, questa mattina la città dei fiori ha finalmente dimostrato un po’ più di diligenza di quanto si vede solitamente nel pomeriggio e nei weekend: molta gente a far le code per commissioni e spese varie ma, praticamente tutti con le mascherine e nel rispetto delle distanze sociali richieste dal momento.