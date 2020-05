Montalto Carpasio: scongiurata l'ipotesi dimissioni, il sindaco Bianchi annuncia "Luigi Maurelli nuovo segretario"

Il dott. Luigi Maurelli, sarà il nuovo segretario comunale di Montalto Carpasio. Sparisce quindi lo spettro delle dimissioni prospettato appena una settimana fa dal sindaco Mariano Bianchi.



Dal 1° maggio, con le dimissioni di Tommaso Lamendola, il primo cittadino si era ritrovato senza il segretario comunale. La ricerca di questa figura non aveva dato esiti positivi nell'immediato tanto da portare Bianchi a non vedere alternative concrete per fronteggiare il difficile momento. "Credo sia doveroso da parte mia aggiornare riguardo gli sviluppi delle ultime vicende tutti gli abitanti dei borghi di Montalto Carpasio, tutte le persone che mi hanno contattato per darmi il loro sostegno morale ad andare avanti, tutti i miei colleghi Sindaci che mi hanno dimostrato la loro solidarietà" - afferma Bianchi

Sull'incarico al dott. Maurelli, il sindaco di Montalto Carpasio precisa: "Non potrà essere una disponibilità a tempo pieno, visti i suoi già consistenti impegni: si tratterà di poche ore settimanali, cioè lo stretto necessario per garantire il buon andamento della macchina comunale. Sono stati giorni difficili e convulsi, in costante contatto con la Prefettura di Imperia, per arrivare ad una seppur parziale risoluzione del problema".



"Ora mi rivolgo a tutti gli amministratori del Comune: ringrazio il gruppo di Consiglieri a me vicino per il supporto dimostrato e lo stimolo a non arrendermi che mi hanno dato, ma non voglio fare una distinzione tra maggioranza e minoranza. Voglio chiedere a tutti i consiglieri, i quali rappresentano ognuno una parte sociale della nostra comunità con le loro divergenze di idee e caratteri, di impegnarsi a collaborare per una Amministrazione costruttiva" - aggiunge Bianchi.

"Essere consiglieri, come esprime la parola, vuol dire sì fare una azione di controllo su tutta l’attività, ma soprattutto vuol dire esprimere una propria opinione in sede di una discussione democratica finalizzata all’apporto di idee e priorità. Nel momento in cui manca una di queste due peculiarità, non si è un bravo consigliere e non si produce un lavoro costruttivo, ma distruttivo".

"Il compito del Sindaco e della sua Giunta, invece, è quello di fare una sintesi delle varie idee, priorità e problematiche finalizzata al miglioramento della nostra comunità. - conclude il sindaco di Montalto Carpasio - Faccio quindi appello ai consiglieri tutti, di maggioranza e di opposizione, perché si possa arrivare un confronto propositivo e non distruttivo, certamente ad un controllo, ma non sconsiderato, al fine di evitare proprio la situazione in cui ci siamo trovati. Sono certo che tutti amiamo il nostro bellissimo paese, ora è il momento di dimostrarlo".