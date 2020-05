Montalto Carpasio: dimissioni segretario, il sindaco Bianchi sulle dichiarazioni di Corvaglia "Da lui intenti propositivi pur rimanendo in minoranza"

“Confermo gli intenti propositivi più volte dimostrati anche in consiglio comunale da parte del consigliere Damiano Corvaglia. E' giusto che ci sia una dialettica tra maggioranza e opposizione, è uno dei meccanismi fondanti della nostra democrazia".



Con queste parole il sindaco di Montalto Carpasio, Mariano Bianchi, commenta le dichiarazioni di Damiano Corvaglia, consigliere comunale di minoranza, intervenuto stamani sulla questione delle dimissioni del segretario comunale e delle possibili dimissioni del primo cittadino.



"Il mio non voleva essere un attacco generalizzato, del resto tutte le richieste di accesso agli atti sono arrivate sempre e solo da Davide Lupano, il capogruppo di minoranza. - aggiunge il sindaco Bianchi e poi conclude - Oggi apprendo quanto sostenuto dall'esponente di minoranza e confermo le sue intenzioni propositive, mantenute rimanendo sempre tra le fila dell'opposizione. In questo momento di difficoltà oggettiva per l'azione del Comune, noi amministratori dobbiamo essere i primi a fare del nostro meglio, guardando in primis al bene di Montalto Carpasio”.