Montalto Carpasio: dimissioni del segretario, Corvaglia "Non è colpa della minoranza, la maggioranza non è abituata ad essere sotto controllo"

“Ho trovato fuori luogo questo duro attacco della maggioranza nei confronti della minoranza. Per quanto mi riguarda, ho sempre agito in maniera propositiva, dando anche un aiuto al sindaco”.



Questo il pensiero di Damiano Corvaglia, consigliere comunale di opposizione a Montalto Carpasio. L'esponente della lista 'Uno...per tutti', ha voluto replicare al sindaco Mariano Bianchi, in merito alle dimissioni del segretario comunale che, secondo il primo cittadino, potrebbero portare ad una caduta dell'amministrazione, ad un anno e mezzo dall'insediamento.



La motivazione addotta dal sindaco e dallo stesso ex segretario sembra che sia da ricercarsi nella mole eccessiva di lavoro causato agli uffici comunali, per via delle numerose richieste di accesso agli atti presentate dall'opposizione. Sull'argomento il capogruppo di minoranza aveva parlato di menzogne e ora il suo collega Corvaglia è voluto intervenire ulteriormente per spiegare l'accaduto: “Il segretario comunale, essendo abitante del comune di Montalto Carpasio, sapeva benissimo qual era la situazione. Non credo che si sia dimesso per la quantità di richieste di accesso agli atti. Sono anche parzialmente d'accordo con la decisione assunta dal dott. Lamendola perchè oggi si ritrova a dover gestire una quantità di documenti elevata, ma la colpa non è della minoranza. Oggi il sindaco dice che questi controlli da parte nostra sono diventati troppi ma lo sono diventati perchè o non sono stati inevasi o lo sono stati solo parzialmente e quindi si sono sommate ulteriori richieste di accesso agli atti. Di questo però non si può dare colpa in toto al nostro gruppo che fa un lavoro minuzioso e propositivo, mancato al nostro comune negli ultimi 10 anni”.



“Ci tengo a sottolineare che dall'inizio del nostro mandato in opposizione, mi sono personalmente impegnato in ogni circostanza per cercare di far abbassare i toni. – aggiunge Corvaglia – In quasi tutti i consigli comunali, per quanto possibile, ho tentato di far riavvicinare le parti più contrapposte di entrambi gli schieramenti. La volontà di venirsi incontro non c'è stata da parte della minoranza ma soprattutto neanche da parte della maggioranza. Ho cercato di essere sempre propositivo e tante volte per le mie posizioni ho ricevuto anche critiche da parte di alcune persone del paese”.



Poi, per quanto riguarda l'attività del capogruppo Lupano, Corvaglia dichiara: “Certo, da parte del consigliere Davide Lupano c'è un controllo maggiore ma non fine a se stesso. E' un controllo per garantire quella democrazia che non c'è stata negli ultimi mandati. Questa amministrazione non è abituata a lavorare con una minoranza e quindi oggi sono in difficoltà. Il nostro non è un controllo eccessivo ma è semplicemente quello che c'è in tutti i comuni. La maggioranza è abituata a un sistema di lavoro senza il contrappunto dell'opposizione che serve a mantenere alta l'attenzione. Per fortuna del paese oggi quella parte è presente, anche se questo comporta che la maggioranza non si trovi nelle condizioni di saper lavorare. In democrazia bisogna sapersi confrontare anche con chi la pensa diversamente da te”.



“Come consiglieri non traiamo alcun vantaggio. - sottolinea Corvaglia - Il nostro lavoro serve per migliorare il paese e ci tengo a ribadire che la minoranza non è completamente opposta alla maggioranza e per quanto mi riguarda ho sempre dato il mio contributo per far avvicinare le parti. Quindi credo che il Comune di Montalto Carpasio non rimanga senza segretario per colpa della minoranza. - analizza l'esponente di opposizione - E' vero il nostro è un comune difficile. Nell'ultimo mandato abbiamo cambiato già tre segretari comunali ma non per colpa della minoranza, forse perchè è difficile lavorare con quella maggioranza perchè non hanno qualità tecniche e non sono abituati al confronto”.



“Tutto questo fa male al paese. Questi aspetti emersi devono portarci a migliorare. Personalmente sono contrario alle dimissioni ventilate dal sindaco perchè fino ad adesso, negli ultimi 10 anni, ha avuto modo di lavorare con una tranquillità fin eccessiva. Oggi che saltano fuori i problemi, non deve farsi da parte ma anzi deve difendere quello che ha fatto senza dare colpa a nessuno. - conclude Corvaglia – La nostra è una minoranza eterogenea. So come lavora Davide Lupano, è una persona precisa, tecnica, giusta e non ha interessi personali o privati. E' una persona che quando va fatto qualcosa in un determinato modo, ci si può discostare di ben poco, soprattutto se si tratta di qualcosa regolarizzato da una legge e tante cose oggi si sono discostate un po'. Alcune sono bazzecole altre un po' più gravi ma è giusto andarle a sanare per far ripartire il comune da una base solida”.