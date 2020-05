La ripresa dopo l'emergenza Coronavirus in Costa Azzurra: a Nizza riaprono le spiagge pubbliche

Le spiagge pubbliche di Nizza saranno aperte questo fine settimana per passeggiate e attività sportive individuali. Il Sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha raggiunto un accordo con il Prefetto delle Alpi Marittime, Bernard Gonzalez, per il ripristino degli accessi alle spiagge che dovrà essere non statico. Nessun asciugamano sul quale stendersi, dunque e nemmeno ombrelloni e spiaggine, ma passeggiate in riva al mare ed attività sportive individuali.

Comune, prefettura ed imprenditori sono al lavoro per definire le modalità di riapertura anche degli stabilimenti balneari: sono allo studio i requisiti e le modalità per assicurare il distanziamento personale così da consentire di effettuare i necessari interventi propedeutici all’apertura anche delle spiagge private.

Dopo la decisione di esonerare dal pagamento delle tasse di occupazione del suolo pubblico i ristoranti, viene ora la richiesta al governo di prorogare di un anno le concessioni. La rinuncia, da parte del comune di Nizza e della Métropole al canone del 2020 è stata preferita all’altra ipotesi che avrebbe consentito agli stabilimenti di “allargarsi” occupando una quindicina di metri di spiagge pubbliche. Nessuna modifica nell’estensione, dunque, ma esonero dal pagamento del canone per un anno.

Assieme con la notizia della riapertura delle spiagge, da parte del comune di Nizza giunge l’appello ad un comportamento consono, al rispetto dei gesti barriera e ad un rafforzamento del senso civico.