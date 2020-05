Frontiere tra Francia e Italia: tanto caos, poche certezze. Sono aperte ma in molti si chiedono quando si potrà circolare liberamente

La questione “frontiere” è una delle più complicate perché diversi fattori s’incuneano tra loro ed a volte nemmeno interagiscono. Sono in molti, lo testimoniano le lettere e le telefonate giunte alla nostra redazione, coloro che cercano di capire quando, “in piena tranquillità”, si potrà cercare di raggiungere Menton, Nizza, Monaco oppure Ventimiglia, Imperia o Cuneo.

Se lo chiedono in Valle Roya, enclave francese, i cui abitanti sono in larga parte costretti ad una lunga deviazione attraverso Sospel e i colli per raggiungere la Costa Azzurra. Se lo chiedono i proprietari delle seconde case che da febbraio non possono rientrarvi dopo averle abbandonate, in tutta fretta, all’esplodere della pandemia. Se lo chiedono i proprietari degli hotel francesi e italiani, perché con le frontiere chiuse, difficilmente riusciranno a riaprire le loro strutture. Fino ad ora sono state fornite poche risposte a questa domanda: Christian Estrosi, rispondendo, nel corso di una conferenza stampa, ad una precisa domanda del nostro giornale ha ipotizzato “fine maggio, inizio giugno”, ma è solo un’ipotesi.

Al momento le frontiere fra la Francia e l’Italia sono formalmente “aperte” per quanto concerne la libera circolazione (perché il trattato di Schengen non è mai stato sospeso), ma praticamente “chiuse” sulla scorta dei provvedimenti sanitari adottati dai due Stati. Poi valgono le eccezioni: motivi di lavoro, transfrontalieri e dimostrate gravi ragioni o motivi di salute. Per la Valle Roya, che è un enclave, forze dell’ordine, pompieri, auto di soccorso non hanno mai avuto problemi da poco si sono aggiunte anche le persone malate che devono raggiungere un ospedale o un ambulatorio medico in Costa Azzurra.

Fino a quando? Il primo ministro francese ha ipotizzato il 15 giugno per la riapertura delle frontiere interne a tutti gli Stati, dall’Italia non giungono previsioni. Solo gli abitanti del Principato di Monaco hanno ottenuto uno status particolare che consente loro di raggiungere la Francia, esattamente come accade per i cittadini della Repubblica di San Marino in Italia, Ma qui siamo all’ovvio, per il resto…si naviga nel buio. Unico dato assodato: gli abitanti dell’area Schengen, che riescono a transitare, non sono soggetti a quarantena.