Emergenza Coronavirus: a Triora esenzione totale su TARI e COSAP per le attività rimaste chiuse, Oliva "Scelte per tutelare i contribuenti"

Triora sta mettendo in campo una strategia economica di supporto alle attività nella fase di ripresa dell'emergenza Covid-19. Come altri comuni, anche il paese delle streghe, in valle Argentina ha scelto di intervenire sui tributi, con una sostanziale differenza: l'esenzione totale su TARI e COSAP. Una misura quantificabile in 6789 euro di mancato gettito nelle casse comunali.

Le prime due misure si questa natura sono state seguite dall'assessore al bilancio e tributi, Giacomo Oliva. "Si tratta di provvedimenti che serviranno ad aiutare le attività chiuse dai DPCM nazionali. - ha dichiarato Oliva - Per quanto riguarda la TARI abbiamo deciso di scontare interamente l'imposta, per tutto il periodo di chiusura, quindi non solo la parte variabile ma anche quella fissa. La Legge impone che per queste riduzioni di natura straordinaria, il comune debba coprirle con altre entrate. Quindi, abbiamo deciso di non andare a pesare sulle spalle degli altri cittadini e abbiamo scelto di applicare l'avanzo libero di amministrazione".

Discorso simile sulla COSAP, canone di occupazione di spazi e aree pubbliche. "Trattandosi di un canone e non di una tassa (come la TOSAP ndr) avevamo un po' più margine di manovra. - sottolinea Oliva - Così, abbiamo dato l'indirizzo di applicare un'esenzione su tutto l'anno in corso. Oltre a questi provvedimenti, il comune di Triora, ha messo a disposizione una ulteriore agevolazione. Diamo alle attività la possibilità di aumentare del 50% a titolo gratuito l'estensione dei propri spazi esterni, i dehor, ovviamente non con strutture fisse ma con elementi d'arredo amovibili, come tavolini e sedie".

"La ratio di questa misura è di poter garantire il distanziamento sociale tra le persone e per farlo, i locali avranno necessariamente bisogno di più spazio. Ogni singola autorizzazione sarà però vincolata al rispetto delle norme per la sicurezza" - aggiunge l'assessore.

L'ambito delle esenzioni e delle agevolazioni viaggia di pari passo con un altra misura adottata dall'amministrazione comunale che interesserà tutta la cittadinanza. "A prescindere dall'emergenza Covid-19, per quanto riguarda le tasse, il 2020 sarà un anno diverso. - mette la mani avanti Oliva - La legge di bilancio di fine 2019, ha eliminato la vecchia IMU e la TASI per introdurre una 'nuova' IMU. A Triora, abbiamo deciso di mantenere invariate le aliquote IMU e possiamo già dire che non ci sarà alcun aumento. Per quanto riguarda invece l'imposta sui rifiuti, da quest'anno è subentrata ARERA, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti, l'ente chiamato a stabilire le nuove regole per determinare il piano tariffario".

"Con il DL 'Cura Italia' di marzo, è stata introdotta una norma che offre la possibilità di scegliere se introdurre già nel corso del 2020 il nuovo sistema tariffario oppure applicare le vecchie tariffe. Triora ha deciso di seguire questa seconda strada" - annuncia l'assessore.