Vallecrosia: convocato consiglio comunale monotematico dai consiglieri Perri, Quesada, Paolino e Scarinci

Per la prima volta il consiglio comunale di vallecrosia è richiesto con determinazione dalla minoranza consigliare. L'assise cittadina, che dovrà essere convocata entro il 19 maggio 2020, sarà in diretta streaming.



“Finalmente tutti i cittadini potranno collegarsi ed assistere al consiglio comunale, sono ben due anni che chiediamo la possibilità che le sedute consigliari potessero essere viste in diretta online per far si che il dibattito politico nelle sedi istituzionali così come l’attività amministrativa fosse più trasparente possibile. Oggi a seguito delle disposizioni in materia di sicurezza e distanziamento sociale per la prima volta è possibile”.

“Chiederemo ufficialmente in seduta istituzionale al sindaco ed a tutta la maggioranza - dichiarano i consiglieri Perri, Quesada, Paolino e Scarinci – di sospendere e rinviare il bando per la concessione di n. 03 spiagge libere attrezzate a Vallecrosia. Lo chiederemo perché il Sindaco non è stato in grado di dare una risposta chiara ai cittadini ed agli imprenditori che potrebbero partecipare sino ad oggi. Lo chiederemo perché il bando non è congruo nel rispetto dei DPCM emanati in quanto non prevede il rispetto del distanziamento sociale, prevede la possibilità di svolgere attività per la quale sarà assegnato regolare punteggio in fase di gara che non potranno essere svolte e perché a nostro avviso non è congruo neppure nei termini di realizzo ed economici”.

“Considerata la situazione senza precedenti che i nostri cittadini, i nostri commercianti e il nostro settore produttivo è costretto a vivere sottoporremo all’attenzione di questa amministrazione – continuano i quattro consiglieri di minoranza - le nostre proposte concrete in merito ad aiuti comunali e sospensione dei tributi, proposte che già altre amministrazioni hanno attuato al fine di tutelare cittadini ed attività.

Chiederemo anche all’amministrazione di ampliare a costo zero per tutto il 2020 lo spazio esterno a disposizione delle attività commerciali come dehors e l’ampliamento sempre a costo zero dello spazio demaniale sulla spiaggia in concessione ai balneari esistenti al fine di poter compensare, a causa delle ristrettezze ministeriali, il minor numero di tavoli e lettini che dovranno mantenere”.

“Crediamo che in questo momento bisogna avere coraggio, coraggio che ad oggi poco traspare in questa amministrazione… sono positive le dirette informative, ma purtroppo oggi, non basta solo dare informazioni e fare ragionamenti politici, su sistemi regionali, nazionali ed internazionali, ma serve la sostanza, sostanza che deve essere apportata dal comune e non da altri enti o privati che hanno deciso di aiutare… C’è bisogno - concludono Perri, Quesada, Paolino e Scarinci - di aiuti veri, la comunità è in difficoltà e proprio per questo motivo è il momento di dimostrare di avere la spina dorsale non solo davanti alla telecamera ma anche negli atti”.