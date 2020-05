Le abitudini durante il lockdown raccontate a ‘2 ciapetti con Federico’ attraverso l’esperienza di Radio Grock

Riccardo ‘Gus’ Ghigliazza è intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico’ per raccontare come Radio Grock, realtà imperiese presente sul web e sui social, abbia trascorso con le proprie trasmissioni il periodo di lockdown per l’emergenza Covid-19.

“Sono stati due mesi abbastanza intensi, durante i quali abbiamo intensificato la nostra attività su Facebook, You Tube e Instagram – ha detto – Nelle settimane di quarantena abbiamo organizzato ogni giorno molte dirette con ospiti, dal mondo artistico a quello sportivo, anche al di fuori dei nostri confini. Abbiamo voluto raccontare tante storie andando alla ricerca del volto umano oltre a quello professionale delle oltre 120 persone che abbiamo ospitato, tra cui personaggi molto noti come il calciatore Filippo Galli ed il cantante Vittorio De Scalzi”.

Durante l’intervista si è anche parlato della storia di Radio Grock e dei progetti futuri, del mondo del web in generale e dei social in particolare, e di come il Coronavirus potrà cambiare le nostre abitudini lavorative e di vita.

Guarda l'intervista completa:

