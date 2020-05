Dopo due mesi di 'lock down' Fabio Fognini torna ad allenarsi ad Arma di Taggia con la moglie Flavia Pennetta

Fabio Fognini e Flavia Pennetta tornano in campo. Lo hanno fatto ieri ad Arma di Taggia, città del tennista ponentino. Dopo due mesi di ‘lock down’ e con la timida ripresa delle attività, hanno approfittato della giornata di sole per riprendere gli allenamenti.

“In questi tempi inquietanti – ha evidenziato Fabio Fognini - ti rendi conto di quanto qualcosa significhi per te quando viene portato via per me, cioè il tennis. Oggi è una specie di traguardo. Essere di nuovo in campo dopo due mesi è stato qualcosa di incredibile. E sono fortunato a condividere questo momento con la persona che amo”.

“Questo è il mio paese – ha terminato Fognini - la mia corte, il mio mare. Qualcosa di molto normale ma speciale. La strada per la normalità è ancora molto lunga ma ricorderò sempre la sensazione di questa giornata. Mando tutto il mio affetto e il mio sostegno a tutti voi. Continuiamo a lottare insieme!"