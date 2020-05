Sanremo: tubo si rompe e olio idraulico di un mezzo di Amaie Energia finisce sul piazzale del Borgo (Foto)

Rottura di un tubo che porta l'olio idraulico per il funzionamento di una spazzatrice di Amaie Energia, questa mattina nella zona del piazzale del Borgo, nell’omonimo popoloso quartiere di Sanremo. Un mare di olio si è sparso sulla strada costringendo la Polizia Locale ad intervenire per chiudere tutto il tratto di ponente di via Galilei, all'altezza dello svincolo dell'Aurelia Bis.

I veicoli sono stati deviati dagli agenti in via Agosti. Sul posto oltre agli operai di Amaie Energia, anche meccanici ed una squadra di bonificatori per ripulire il manto stradale dalla grossa quantità del liquido particolarmente viscoso. Quindi strada chiusa per gran parte della mattinata per permettere di metterla in sicurezza e cosentire nuovamente di percorrerla.