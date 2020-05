Pontedassio: nuova modalità di aiuto per le persone bisognose con la locale Caritas del Vicariato

L’emergenza economica che sta colpendo tutta la nostra nazione a seguito della pandemia da coronavirus non ha risparmiato l' entroterra imperiese e la valle Impero.

Per organizzare meglio il sostegno alle situazioni di difficoltà purtroppo sempre più in numero crescente del nostro comprensorio la Caritas del Vicariato di Pontedassio, i servizi sociali del distretto Valle Impero e l’amministrazione comunale dello stesso paese hanno concordato una nuova modalità di aiuto.

Le persone residenti nel Comune di Pontedassio (comprese le frazioni di Bestagno, Villa Giardia e Villa Viani) faranno riferimento ai servizi sociali del Comune, i residenti delle altre comunità del Vicariato alla Caritas presso lo sportello aperto dalle 10-12 e 14-18 ogni ultimo mercoledì del mese a Pontedassio nel locale vicino alla Asl. Per le persone più disagiate il servizio di distribuzione viene garantito con il recapito presso il domicilio, garantito dai volontari.

Questo per rendere più razionale e cosi poter incrementare il servizio di aiuto alimentare alle famiglie e ai singoli. La Caritas resta come già in passato anche a disposizione per l’ascolto e l’accompagnamento non solo materiale di tutte le persone che lo desiderano.