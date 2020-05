Pronto per la stagione estiva? Come avere un giardino completo in soli 5 step

Con l’arrivo della stagione estiva assicurati che il tuo giardino sia completo di tutto quello che serve. È un vero peccato avere una casa con giardino senza sfruttarlo al massimo perché non hai allestito bene la zona verde.

Se non sai bene da dove iniziare e quali elementi inserire nel tuo giardino, leggi attentamente questa guida che ti spiega quello che devi fare in soli 5 step.

Un prato all’inglese ben protetto e vivace

Lo spazio verde di casa deve per forza avere un manto erboso perfetto. Anche nei grandi supermercati puoi trovare con facilità i semi che vanno piantati su una superficie arata e poi coperti con un leggero strato di terriccio nuovo. Per far germogliare l’erba ricorda di pressare i semi calpestandoci sopra leggermente così saranno più protetti e poi mantenere la superficie costantemente bagnata.

Per completare l’opera vale la pena prendere in considerazione l’installazione di una siepe perimetrale che garantisce la tua privacy. Aggiungi anche fiori e alberi da frutto per vivacizzare il tuo giardino. Puoi anche pensare di realizzare un piccolo orto domestico per avere verdure a km zero, attività ottima anche per i più piccoli di casa.

Sedute, sdraio, tavoli per star comodo

Come secondo step devi aggiungere tutto quello che serve per stare comodi. Si tratta di sedie e tavolo per pranzare ma anche studiare o altro senza dimenticarti delle sdraio che sono indispensabili per prendere il sole anche solo leggere rilassandosi durante le belle giornate di sole. Usa dei cuscini idrorepellenti per assicurare comodità senza farli soffrire per colpa delle intemperie.

Il barbecue per grigliare

È normale pensare a una grigliata all’aperto quando arriva il bel tempo. Organizza il tuo spazio verde con il modello di barbecue che più ti piace. È uno strumento indispensabile per organizzare divertenti pranzi con gli amici all’aperto.

La piscina, anche fuori terra!

Per completare il tuo giardino può pensare ad installare anche una piscina, essenziale soprattutto se hai dei bambini. Non pensare però di dover iniziare ingenti lavori di scavo perché oggi esistono piscine fuori terra più facili e pratiche da installare.

Una casetta in legno torna utile in tanti modi diversi

Un bel giardino è anche un giardino in ordine. Una casetta in legno per l’esterno potrebbe essere quello che fa al caso tuo. Puoi utilizzarla per tenere in ordine gli attrezzi del giardino ma anche come spogliatoio della piscina.