Emergenza Coronavirus: ancora tre vittime nelle ultime 24 ore, salgono a 169 i morti nella nostra provincia

Con il decesso di altri tre pazienti positivi al Covid-19, tornano ancora a salire i numeri in provincia di Imperia. Nelle ultime 24 ore sono morti tre donne di 83, 87 e 88 anni. Il totale delle vittime da coronavirus nella nostra provincia sale, quindi, a 169.



Mentre nessun decesso agli Ospedali Galliera di Genova e zero decessi anche all'Asl 5 di La Spezia.



Sono quattro i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore presso la Asl 2 savonese. Si tratta di una donna di 77 anni e di tre uomini di 48, 79 e 79 anni.



Con sei morti tornano a salire i numeri delle vittime del Covid-19 al San Martino di Genova nelle ultime 24 ore e riguardano tre donne di 67, 77 e 95 anni e tre uomini di 75, 80 e 87 anni.