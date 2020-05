Ventimiglia: A&D Academy dona 130 mascherine riutilizzabili alla Caritas Intemelia

A&D Academy Centro di Formazione e Antincendio di Ventimiglia e Faraldi & Otten di Bordighera hanno donato alla Caritas Intemelia 130 mascherine protettive in tessuto sanitario riutilizzabili.



“Abbiamo ritenuto doveroso optare per delle mascherine certificate dalla Eurolab secondo le normative Uni Cei En Iso/Iec 17025, pertanto realizzate in tessuto Oeko Text resistente non solo ai lavaggi ma anche alla sanificazione al cloro - dichiarano Monica e Andrea, titolari delle due aziende - seppur vero che, in questo periodo nel quale reperire le mascherine sia talvolta difficoltoso, un semplice fazzoletto sia meglio di nulla, per prevenire al meglio la diffusione del virus non possiamo permetterci, il solo vezzo di una mascherina realizzata con un tessuto qualsiasi che, seppur in più strati, potrebbe lasciar passare microscopiche gocce di saliva potenzialmente infette”.

“Il decreto legislativo 'Cura Italia', infatti, pur facilitando le autorizzazioni, richiede che le mascherine siano realizzate in ambiente sterile e imballate negli stessi locali così da garantire che in fase di produzione non possano essere entrate in contatto con il virus - aggiungono - ecco perché abbiamo scelto di rivolgerci ad un'azienda salentina nota per la produzione di divise per i volontari e per il tessile ospedaliero. Non a caso la certificazione le dichiara mascherine facciali a uso medico e non solo protettive”.