Ventimiglia: il Sindaco a un party su terrazzo, la forte critica del Partito Democratico intemelio

“Inopportuna e offensiva la partecipazione del Sindaco avvenuta ieri sera ad un party organizzato su un terrazzo da una signora di Ventimiglia Alta”. A criticare fortemente l’episodio che ha visto coinvolto il primo cittadino della città di confine è il segretario del PD cittadino Roberto Vigneri che spiega: “E ciò per più ragioni: un comportamento irresponsabile, sanzionabile, in quanto posto in palese violazione di precise regole, alcune volute dallo stesso primo cittadino; una condotta irrispettosa nei confronti degli stessi Ventimigliesi, che, con spirito di sacrificio, stanno rispettando da quasi 2 mesi, stringenti norme e limitazioni; una condotta offensiva per i numerosi morti, e per le loro famiglie, che non hanno nulla da festeggiare e stanno vivendo un momento drammatico della loro vita: irrispettosa nei confronti di tutti coloro che stanno lavorando, con coraggio ed abnegazione, per permettere a noi tutti di uscire da questa emergenza".

"Non si può, poi, non registrare – conclude Vigneri -, da una parte lo sconcerto che l’esibizione del Sindaco ha suscitato in molti ventimigliesi, e dall’altra, l’assordante silenzio della maggioranza, che sino ad ora non ha ritenuto di dissociarsene”.