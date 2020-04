Sanremo: Bilancio di previsione 2020, controlli sui conti del Comune ogni 15 giorni fino al 31 dicembre. Novità in vista anche per la Tari

La prima commissione consiliare presieduta da Marco Viale si è riunita questa mattina in diretta streaming per discutere e votare il Bilancio di previsione 2020 in vista del consiglio comunale del prossimo 7 maggio.

La discussione è stata aperta dalla relazione dell’assessore al Bilancio Massimo Rossano: “Lo facciamo con una serie di cautele che sono essenziali per fronteggiare e analizzare il bilancio stesso. Presentiamo il Bilancio 2020 con una precisa indicazione: i numeri e tutte le valutazioni sono stati fatti in un momento precedente all’emergenza Covid-19. È un Bilancio che verrà modificato molte volte, tutte le volte che sarà importante modificarlo. Oggi dobbiamo andare in approvazione per la motivazione che riguarda l’intervento che dobbiamo fare al Mercato dei Fiori di valle Armea, dobbiamo stipulare un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per non perdere un mutuo regionale. Al termine del 2019 avevamo programmato il mutuo per proseguire il secondo lotto del mercato in valle Armea e oggi, seppur ci siano proroghe in atto, noi anticipiamo questo momento con la consapevolezza che è stata tradotta in indirizzo di Giunta: questo è un Bilancio che vedrà modifiche, integrazioni e assestamenti in relazione agli eventi. Il dirigente ha integrato il Bilancio con questa delibera importante e responsabile nei confronti di tutti dove ci saranno controlli e monitoraggio dei conti comunali per intervenire immediatamente. La dottoressa Barillà, ogni 15 giorni, desidera avere i controlli di gestione da parte di tutti i settori comunali per spese, impegni ed entrate. Questa è la cautela che il Comune di Sanremo adopera per accompagnare il bilancio al 31 dicembre. Siamo consapevoli che quello che stiamo approvando è un bilancio in corso di rettifica, è stato stilato ante Covid-19 e ci potranno essere variazioni come, per esempio, le diverse entrate dai parcheggi, dagli oneri di urbanizzazione o dagli incassi del Casinò. Oggi il Bilancio pareggia a circa 170 milioni di euro con le entrate che avevamo in mente a febbraio ma che oggi saranno oggetto di rettifica. Non dimentichiamo anche Amaie Energia e Amaie per le quali avevamo in programma un dividendo di 550 mila euro e anche questo sarà un dato in divenire”.

Il documento in analisi prima questa mattina e poi durante il consiglio del 7 maggio, quindi, non conterrà le conseguenze economiche dell’emergenza Coronavirus che verranno valutate con controlli costanti da parte degli uffici ogni 15 giorni fino al 31 dicembre prossimo. In questo modo il Bilancio potrà essere gradualmente adeguato.

Sono molte le voci in ballo: dalle diverse entrate da parcheggi, oneri di urbanizzazione e Casinò, ai rapporti con le partecipate solo per citarne alcune.

“Il piano Tari 2020 è tutto in divenire - ha dichiarato poi Rossano in merito al pagamento della tassa sui rifiuti - consapevoli di tutte le difficoltà che le attività commerciali hanno avuto. Avremo modo di capire come intervenire anche in questo senso e lo potremmo fare a dicembre 2020. Vedremo gli sviluppi solo nei prossimi mesi”.

Sono previste modifiche anche al budget precedentemente stanziato per le manifestazioni. Sul Bilancio 2020 erano stati stanziati un milione e 500 mila euro circa oltre alle somme tradizionalmente previste per il Festival e con l’aggiunta di 210 mila euro frutto della Tassa di Soggiorno del 2019 (ricordiamo che il pagamento della Tassa di Soggiorno era iniziato a giugno).