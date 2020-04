Balli, musica e festa sulle terrazze a Ventimiglia Alta: c’è anche il sindaco Gaetano Scullino e il video finisce su Facebook (Video)

Con la prospettiva di una flebile ripartenza nel giro di qualche giorno, sulle terrazze di Ventimiglia Alta ci si dà a musica, balli e feste. È lontano il tempo dei flash mob alle 18, qui si parla di serata inoltrata, erano circa le 22 di ieri.

Dalle casse risuonano le note di ‘Mamma Maria’ dei Ricchi e Poveri, si vede gente che balla festosa e, tra di loro, con guanti e mascherina di ordinanza, c’è anche il sindaco Gaetano Scullino che non si sottrae alla festa.

Il video e le foto della serata stanno girando da qualche ora sui social con conseguente scia di polemiche per la violazione delle norme di vicinanza e, soprattutto, di quelle che impongono di restare nel proprio domicilio senza uscire se non per necessità di primaria importanza.

Contattato dalla nostra redazione il sindaco Scullino ha preferito non commentare l'episodio. Stando a quanto si apprende pare che il primo cittadino fosse in zona per un sopralluogo e che, notato da alcuni residenti, sia stato invitato a partecipare all'iniziativa che si ripete ormai da qualche settimana.