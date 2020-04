Da Roma arriva la conferma del Presidente del Consiglio: riaperture dal 4 maggio, alcune già da lunedì

Si è svolta questa mattina la riunione del governo con il responsabile della task force, Vittorio Colao, per far entrare nel vivo il lavoro per la fase 2 dell'emergenza Coronavirus.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha confermato che entro la fine della settimana indicherà il programma nazionale delle aperture dal 4 maggio. La decisione verrà presa tra venerdì e sabato. Nelle prossime ore sono previste diverse riunioni di confronto con tutti i soggetti interessati, incluse le parti sociali.

Sempre nelle prossime ore dovrebbero essere convocate i sindacati e le categorie imprenditoriali, per un confronto con il governo che dovrebbe svolgersi al più tardi venerdì. Questa sera si svolgerà un Consiglio dei ministri sul Def e, nel pomeriggio è prevista una ‘cabina di regia’ con gli enti locali.

Comunque è praticamente certa la ripartenza delle attività produttive dal 4 maggio, con alcune singole eccezioni già dal prossimo lunedì.