Vento forte durante la notte sulla nostra provincia: in altura sfiorati i 100 km/h e temperatura sotto zero

Vento forte durante tutta la notte appena trascorsa, anche sulla nostra provincia come previsto ieri dall’avviso di burrasca dell’Arpal, che proseguirà anche quest’oggi.

In nottata e sulla nostra provincia le raffiche più forti si sono registrate in montagna, dove hanno sfiorato i 100 km/h. In particolare a Poggio Fearza, località a 1.800 metri sul livello del mare sopra Montegrosso Pian Latte, dove la raffica più elevate è stata fissata intorno alle 6.40, con 94,68 km/h. Subito dopo troviamo la velocità rilevata a Ranzo, con 77,04 mentre, sulla costa, il record spetta ad Imperia con 67,68 km/h, seguita da Sanremo con 57,60 km/h, Ventimiglia con 52,92 km/h e Diano Marina con 47,52.

Anche le temperature sono calate con il picco minimo che spetta nuovamente alla solita Poggio Fearza che, stamane verso le 4 è scesa anche sotto zero, a -0,7. Tutte sopra lo zero le altre con Apricale 3,1, Pigna 3,9, Montalto 4,7, Pornassio 5,1, Triora 5,2 e via via le altre. Sulla costa la più alta a Sanremo con 16,7, seguita da Ventimiglia con 16,3, Imperia 14,5 e Diano Marina 14,2.

La tendenza per le prossime ore è per una graduale attenuazione dei venti dal tardo pomeriggio a partire dalle zone costiere. Nel corso della giornata potranno verificarsi ancora alcune precipitazioni sparse ma, attenzione, perché anche per domani sono previsti venti forti settentrionali 50-60 km/h fino al mattino con raffiche localmente superiori (60-70 km/h) sui rilievi e tendenza a nuovo rapido calo dal pomeriggio.