Ospedaletti: dopo il rinvio della Tassa di Soggiorno si pensa ad una riduzione della Tosap

Dopo il rinvio del versamento dell'Imposta di Soggiorno relativa al primo trimestre 2020 (che doveva essere effettuato entro il 20 aprile) al 20 luglio, è allo studio dell’Amministrazione di Ospedaletti la possibilità di ricalcolare la Tosap (Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), per una riduzione in proporzione al periodo di non utilizzo a causa dell'intervenuto obbligo di chiusura attività a seguito DPCM.

Proseguono intanto i lavori sul tratto di levante del litorale di Ospedaletti per il riordino di moli e arenili. Anche il sottopasso del Rio Carrubbo, totalmente inagibile a causa detriti, e la sua foce sono interessati da questi lavori in corso d'opera.