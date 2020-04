"Grazie a chi è sempre in prima linea": uno striscione per ringraziare chi lavora per noi a Sanremo (Foto)

Bandiere, striscioni, scritte #andratuttobene ed altro imperversano da tutti i balconi e finestre d’Italia e, ovviamente, anche della nostra provincia.

Ad ormai due mesi di distanza dalle prime avvisaglie del Covid-19, seguite dalla chiusura delle scuole e del ‘lock down’ totale, continuano ad apparire gli striscioni che, soprattutto ringraziano il personale degli ospedali che continuano a lottare contro la malattia.

Ma non solo loro, perché la scritta esposta in via Martiri delle Foibe all’incrocio con via Dante Alighieri a Sanremo, è rivolta a tutti quelli che sono ‘in prima linea’ e, quindi, vale per molte categorie di persone. Il ringraziamento va così esteso a forze dell’ordine, Protezione Civile e chiunque sta comunque lavorando mentre molti rimangono forzatamente a casa.

Riscoprendo anche una vena patriottica che solitamente viene a noi italiani solo quando ci sono i mondiali, ora oltre ai tricolori (che cresceranno sicuramente sabato per il 25 aprile) ci sono striscioni di ringraziamento per chi lavora al ‘fronte’.

(Foto di Tonino Bonomo)