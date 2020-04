Il ringraziamento del nostro lettore Amedeo per gli agenti della Polizia Provinciale

Il nostro lettore Amedeo Scigliano ci scrive per condividere il ringraziamento agli agenti della Polizia Provinciale in servizio nella zona di Bajardo e Ceriana per i controlli sulle disposizioni contro il contagio da Covid-19.

Vorrei si sapesse del servizio di controllo che va avanti da settimane da parte della pattuglia della Polizia Provinciale a Bajardo e Ceriana per il controllo sull'emergenza Coronavirus.

Non metterò i nomi, sono conosciuti, specialmente il 'barbun' che noi cacciatori conosciamo bene, da 30 anni e oltre e che ci ha 'pettinato il pelo' tante volte. Senza tanta pubblicità a mezzogiorno di Pasqua erano da soli per strada con un panino e a Pasquetta sempre a lavorare per la nostra sicurezza. Li ringrazio di cuore e voglio dedicare un pensiero particolare al 'barbun'. Mi hai fatto almeno una decina di verbali anche per le gomme lisce, ma oggi sono contento di conoscerti insieme al tuo collega e vi ringrazio a nome di tutti.