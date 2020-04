“Chi ama la Liguria, oggi la porta a tavola”, parte oggi sulle tv nazionali la nuova campagna #lamialiguria dedicata ai prodotti liguri

La Liguria riparte. Anche con una grande campagna di comunicazione nazionale per promuovere il territorio, prima regione italiana a fare questo investimento. Andrà in onda da questa sera sulle reti tv nazionali il nuovo spot per invitare gli italiani a comprare i prodotti liguri “Chi ama la Liguria, oggi la porta a tavola”.

“La Liguria lavora senza sosta sull’emergenza ma non rinuncia a guardare avanti – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – La nostra regione è stata la prima a dare un segnale in questo senso, dando il via libera agli interventi di manutenzione per chioschi e stabilimenti balneari, ovviamente nel pieno rispetto delle norme e delle misure di sicurezza, in vista della stagione estiva, ed è la prima a tornare a promuovere il territorio con una grande campagna di comunicazione dedicata ai sapori della nostra terra: portare in tavola i prodotti di Liguria – prosegue Toti – è la maniera migliore per essere in qualche modo in Liguria in tempo di isolamento e di quarantena, anche a distanza, a casa propria, e per andare incontro ai nostri produttori”.

“Questo spot- conclude il governatore – vuole ricordare che, anche se al momento non si può visitare, la Liguria c'è con i suoi sapori ed è pronta ad accogliere tutti non appena questa emergenza sarà finita. Con la task force per la fase 2 siamo già al lavoro in vista del futuro prossimo, per coniugare ripartenza in sicurezza, con la salute al primo posto. Protagonisti dello spot sono il vino, l’olio, il pesto e le olive, trofie e focaccia, una vera “sinfonia di sapori” sulle note del “Va’ Pensiero”, per dire a tutti che l’appuntamento con la nostra terra è solo rimandato. Regione Liguria, per prima in Italia, si muove nella comunicazione per sostenere il proprio territorio e le proprie attività agricole e produttive nei confronti del mercato ligure e italiano. Non si tratta solo della promozione dei suoi prodotti ma anche della valorizzazione di quei paesaggi e di quelle emozioni che saranno alla base delle ripresa del turismo della nostra terra. Questa campagna, che potete vedere grazie al link in fondo alla pagina, è la conferma della costante attenzione della Regione alla promozione della Liguria, ma anche l’inizio di un nuovo filone di comunicazione che ci accompagnerà verso la nuova normalità che vivremo nei prossimi mesi".

Il video QUI.