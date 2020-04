Bordighera: il Sindaco Ingenito "La nostra città è per ora stata fortunata, tasso di mortalità basso"

“I dati del contagio per Bordighera vedono sette casi positivi e 13 in sorveglianza attiva per contatti con persone positive, ovvero quelle che vengono monitorate anche dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile”.

Lo ha detto oggi pomeriggio il Sindaco della città delle palme, Vittorio Ingenito, nel corso della riunione della Commissione Affari Generali: “Possiamo quindi confermare che, fortunatamente, la nostra città è stata toccata marginalmente dal virus. Questo è confortato anche dai dati sulla mortalità, dati Istat nei comuni italiani pubblicati. In provincia di Imperia siamo passati da 40 a 80 morti tra il marzo dello scorso anno e quello in corso. Per quanto riguarda Bordighera abbiamo registrato nel marzo 2018, 14 decessi, mentre lo scorso anno 15 e quest’anno 12. Dati confermati anche sui mesi di febbraio dal 2018 ad oggi”.

Ingenito ha anche ringraziato l'Amministrazione, i Consiglieri di maggioranza e minoranza per il lavoro e l'interessamento sempre espresso sulle problematiche vigenti. Senza dimenticare le forze dell'ordine e, ovviamente, il personale sanitario.