Riva Ligure: distribuiti 9 tablet ad alunni per seguire lezioni on line, Giuffra "Aprite a tutti i vostri wi-fi!'

“Stamane, per conto dell’Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare, abbiamo effettuato la distribuzione di 9 tablet ad altrettanti alunni frequentanti la Scuole Primaria ‘Sandro Pertini’ e la Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Guglielmo Marconi’.”

Interviene in questo modo il Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, che prosegue: “Si tratta di un’iniziativa lodevole e mi congratulo con la Dirigente Scolastica e con la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, che permetterà a tutti (o quasi) di accedere alla didattica a distanza. O quasi, perché alcuni, seppur in possesso della strumentazione tecnologica, saranno privi di connessione domestica e costretti ad utilizzare il traffico dati degli smartphone dei genitori”.

“Pensiamo alla storia di Giulio Giovannini, 12 anni, di Scansano (provincia di Grosseto) che, pur di seguire le lezioni online, è arrivato ad un chilometro da casa e si è ‘piazzato’ in mezzo alla natura. Ed allora, mi chiedo: perché non misuriamo la solidarietà anche in giga? Wi-Fi libero, password scritte sulla porta del condominio per dare la possibilità di collegarsi, reti personali aperte per permettere a questi studenti (e non solo) di accedere al web liberamente. Per non lasciare nessuno indietro, a volte, basta davvero poco: in questo caso, mettendo generosamente a disposizione la propria banda per chiunque ne avesse bisogno”.