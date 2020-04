Sanremo: sottoscrizione di due giovani matuziane su Gofoundme raccoglie 50mila euro per l'Asl 1

Sono stati utilizzati per l’acquisto di una centrale di monitoraggio per il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo, i 50mila euro raccolti da Clara Dragonetti e Giulia Santamaria, attraverso la piattaforma ‘Gofoundme’.

La raccolta è stata lanciata nei giorni scorsi ed in molti hanno aderito versando quanto potevano, come sta accadendo per molte sottoscrizioni aperte per consentire alle strutture ospedaliere di acquistare macchinari e materiale ncessario.

Nelle scorse ore le due protagoniste della sottoscrizione hanno ricevuto la lettera di ringraziamento del Direttore Generale dell’Asl 1, Marco Damonte Prioli.