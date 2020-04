Rinviata la 5ª edizione di ‘Complice la musica’ a causa delle nuove disposizioni governative contro il Covid-19

A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle nuove disposizioni governative per il contenimento del Covid-19, la quinta edizione di Complice la musica - la rassegna primaverile dedicata a Fernanda Pivano sul rapporto tra letteratura e canzone - organizzata dal Club Tenco e prevista per il 9 maggio al Teatro Ariston di Sanremo con protagonista Enrico Ruggeri, è stata rinviata a data da destinarsi.

Prosegue, intanto, la preparazione della 44° edizione della Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco) prevista, salvo nuove indicazioni, per il 15, 16 e 17 ottobre 2020 al Teatro Ariston di Sanremo.

Il titolo di quest’anno sarà “Anni Venti del nuovo Millennio: una canzone senza aggettivi”. Le motivazioni della scelta del tema sono nelle parole del responsabile artistico, Sergio Secondiano Sacchi: «Rappresentando obsolete barriere culturali, estetiche e qualitative, certe etichettature e denominazioni di origine incontrollata (canzone commerciale, d’evasione, d’autore, gastronomica, impegnata, d’arte etc.) hanno perso ogni ragione di sopravvivenza. Il Club Tenco crede che, riguardo alla canzone, gli unici aggettivi con diritto di cittadinanza siano “bella” o “brutta”. Quando una canzone contiene in sé elementi poetici, letterari e musicali capaci di suscitare sentimenti ed emozioni vibranti e coinvolgenti vuol dire che siamo di fronte ad una canzone “bella”, indipendentemente da chi da come e perché sia stata fatta. Per cui il titolo della prossima rassegna sarà “Anni Venti del nuovo Millennio, una canzone senza aggettivi”».

Per quanto riguarda Il Tenco Ascolta - il format ideato dal Club Tenco che si sviluppa in una serie di live in giro per l’Italia, durante i quali il Club invita ad esibirsi dal vivo i cantautori ritenuti più interessanti tra le centinaia che ogni anno spediscono il proprio materiale al Club - verranno aggiornate le date compatibilmente con l’emergenza sanitaria del Paese.

Tutto invariato, invece, per le Targhe Tenco 2020, il più prestigioso riconoscimento d’Italia di cui vengono insignite le migliori produzioni discografiche italiane sul terreno della canzone d'autore.

Le votazioni prenderanno il via il prossimo 1° giugno e vedranno, come di consuetudine, all’opera la giuria formata da oltre 200 esperti di musica e giornalisti musicali delle più importanti testate italiane nominati dal Club Tenco ad esprimere le proprie preferenze.

Ricordiamo, per tutti coloro che intendano candidarsi, che l'arco temporale della pubblicazione dei dischi presi in considerazione spazia dal 1° Giugno 2019 al 31 Maggio 2020.