Confartigianato: “Bene la riapertura mirata di alcune attività”, per imprese del verde, stabilimenti balneari, piccoli lavori edili e cantieri nautici

Entra in vigore oggi il Decreto che tiene conto delle tipicità del nostro territorio e autorizza alcune attività: giardinaggio, a scopo professionale e personale, e coltivazione di piccoli terreni; manutenzione straordinaria e allestimento delle attività balneari e dei piccoli chioschi; attività dei cantieri nautici propedeutici alla consegna delle imbarcazioni già allestite; piccoli lavori di edilizia, sia privata sia pubblica; controlli alle imbarcazioni da parte delle darsene.

“Il Decreto risponde in modo concreto e intelligente – sottolinea Giancarlo Grasso, presidente Confartigianato Liguria – a una nostra richiesta di mettere le imprese in condizioni di preparare in tempo utile la ripartenza. Abbiamo sentito già alcuni imprenditori interessati e ci hanno manifestato la volontà di ripartire con la dovuta cautela e mettere al primo posto la salute, propria e altrui, applicando le norme e il buon senso tipico degli artigiani”.