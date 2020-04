A Pasqua un momento di gioia per gli anziani di Rezzo, Vessalico e Pieve di Teco

Giorno di festa per gli anziani dei comuni di Rezzo, Vessalico e Pieve di Teco già colpiti dall'ultima alluvione. La Croce Rossa di Pieve di Teco, in collaborazione con i sindaci Adorno, Giliberti e il vicesindaco Zunino, hanno portato gli auguri casa per casa e il rituale uovo di Pasqua gentilmente donato dalle aziende dolciarie al Comitato Regionale della Croce Rossa.





Sorpresa graditissima agli ultraottantenni di Rezzo, Cenova, Lavina, Calderara, Vessalico, Siglioli e Lenzari che per un momento aprendo la porta di casa hanno potuto riassaporare la normalità di ricevere una visita e fare due chiacchiere anche se a distanza e dimenticare un po questa solitudine forzata.