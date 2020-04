Sono arrivate le 90mila mascherine comprate dal comune di Sanremo: Biancheri “80mila andranno subito a medici e infermieri”

E' arrivato stamattina il carico di 90 mila mascherine ordinato venti giorni fa dal Comune di Sanremo. L'operazione era stata organizzata dall'associazione sanremese “Cuori in Movimento” del dott. Mascelli e l'Amministrazione comunale diede subito il proprio concreto sostegno finanziandone integralmente l'acquisto.

“Sono orgoglioso di aver completato questo acquisto perché aiuteremo concretamente chi sta operando in prima linea – ha commentato il sindaco Alberto Biancheri - 80 mila mascherine andranno subito alla Asl in modo che vengano distribuite ai nostri medici e infermieri ma anche al personale delle Rsa, al 118 e a tutti gli operatori sanitari. Terremo le restanti 10 mila come riserva per i nostri dipendenti comunali e quelli delle nostre società partecipate”.