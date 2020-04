Coronavirus: Mulè (FI) “Duro colpo anche per frontalieri, ma il Governo è rimasto sordo alle nostre proposte”

“L’emergenza sanitaria ha inflitto un duro colpo anche a tutti quei lavoratori, frontalieri, soprattutto della provincia di Imperia, che rischiano di perdere il loro lavoro nell’assordante silenzio delle istituzioni, completamente abbandonati dallo Stato. Un’emergenza nell’emergenza che Forza Italia ha cercato di bloccare attraverso emendamenti precisi e puntuali al decreto Cura Italia che però sono stati respinti dal Governo e dalla maggioranza, sordi a richieste di buon senso in grado di aiutare una categoria messa al palo da questa crisi economica”.

Interviene così il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé, che prosegue: “Nonostante le tante porte chiuse in faccia la nostra battaglia non si ferma: per questo motivo Forza Italia ha presentato un ordine del giorno che sarà votato tra oggi e domani, proprio per certificare l’impegno affinché venga riconosciuto un sostegno ai migliaia di lavoratori italiani. È fondamentale estendere anche ai frontalieri il bonus dei 600 euro attualmente previsto per altre categorie di lavoratori e prevedere un aumento del bonus fiscale dagli attuali 7.500 euro a 8.100 euro per l’anno 2020”.

“Auspichiamo – termina Mulè - che le nostre proposte vengano accolte dal Parlamento affinché non siano abbandonati i lavoratori frontalieri e le loro famiglie in un momento di così grande incertezza e difficoltà economica”.