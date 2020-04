Sanremo: compra 15 grammi di cocaina nel giardino condominiale, pusher e acquirente arrestati dai Carabinieri

Un 63enne che era sottoposto agli arresti domiciliari ed un 24enne di Sanremo, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo, per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

L’arresto è stato messo a segno nell’ambito dell’incremento dei servizi esterni, finalizzati al controllo del territorio e al rispetto dei divieti imposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I militari sono intervenuti nei pressi dell’abitazione del pusher più anziano, notandolo nel giardino condominiale adiacente la propria abitazione in compagnia di un giovane, in violazione alla misura degli arresti domiciliari cui medesimo era sottoposto.

Alla vista dei militari, il giovane ha tentato di disfarsi (lanciandolo a terra) di un involucro in cellophane risultato poi contenere 15 grammi di cocaina. Durante la successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto nella camera da letto dell’appartamento circa 20.000 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio e pertanto sequestrati. La perquisizione è stata estesa anche nei locali adiacenti l’abitazione con l’ausilio di due cani antidroga della Guardia di Finanza di Ventimiglia che hanno scovato, in cantina, un sacchetto contenente ulteriori 110 grammi della stessa droga, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

I due sono stati arrestati e successivamente trasferiti in carcere di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per entrambi è scattata anche la sanzione amministrativa prevista dall’ultimo DPCM, avendo violato le norme imposte per l’emergenza sanitaria nazionale.