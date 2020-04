Politica: l'intervento di Enrica Pavoli (Realtà Popolare) in merito alle misure del decreto 'Cura Italia'

Da Sanremo interviene Enrica Pavoli, già responsabile per la provincia di Imperia nonché fresca di nomina come responsabile politico per 'Realtà Popolare' della regione Liguria.

Dichiara Enrica Pavoli: “Voglio riportare all'attenzione le difficoltà nonostante il decreto 'Cura Italia'. Tra le varie testimonianze ne risalta una: “La floricoltura - ha detto un floricoltore che preferisce restare anonimo - è una tra le filiere più produttive della regione e in questo momento così delicato è colpita sia all’ingrosso che al dettaglio. Sono irrimediabilmente compromesse poi le produzioni di bulbi e talee per la coltivazione stagionale dei fiori che essendo chiuse si trovano un ciclo produttivo su cui non si può più intervenire”. A conferma di ciò anche Michele Latella, responsabile nazionale per le politiche agricole e forestali di Realtà Popolare, ha contattato diverse aziende del settore florovivaistico su tutto il territorio nazionale per cercare di capire fino in fondo criticità e problematiche. Latella riferendosi all'articolo 1, comma 1, lettera (f) del DPCM del 22 marzo 2020 dichiara: “Il ministro dell'Agricoltura Bellanova dice di aver ascoltato la filiera florovivaistica del paese. Ma ciò risulta essere l'ennesima presa in giro. Nelle serre le produzioni di ortive primaverili e fiorito, che tecnicamente sono chiamate stagionali, sono gestite da un programma di lotto che ne stabilisce tutto il ciclo di produzione fino alla commerciabilità del lotto stesso. Di fatto quindi le produzioni di ortive e fiorito per non essere compromesse dovevano avere un ciclo produttivo ininterrotto da gennaio. E ciò, come è sotto gli occhi di tutti, non è avvenuto”. Una fievole luce di speranza è stata notata solo nella capitale là dove Fiorella Virgilio responsabile del dipartimento cultura ed eventi di Roma capitale e Lazio intravede una risposta positiva dai cittadini capitolini. La dottoressa Virgilio nota una ritrovata volontà di ripresa in un'iniziativa che si rispecchia nel suo stesso nome "balconi fioriti" proposta dal presidente della Coldiretti Lazio David Granieri”.

Conclude Enrica Pavoli: “Realtà Popolare chiede ancora una volta al governo di prestare un ascolto serio al territorio e non di emanare DPCM senza avere prima ascoltato i veri esperti del settore che vivono le singole realtà. Occorrono aiuti economici immediati ed immediatamente disponibili, perché, se da un lato la stagione è compromessa, dall'altro si deve dare alle aziende la possibilità di iniziare i lavori per la prossima. Avere consentito l'apertura infine non ha aiutato le aziende del settore sia a causa dei divieti di libera circolazione delle persone sia per lo stop a tutte quelle cerimonie che per natura rappresentavano fonti di approvvigionamento diretto quali matrimoni e comunioni”.