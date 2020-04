Ventimiglia: il Presidente del Consiglio Spinosi mette in guardia i cittadini "Nessun addetto alla consegna di mascherine"

“Non c’è nessun addetto o inviato del Comune di Ventimiglia, preposto alla consegna di mascherine o altro materiale, direttamente nelle abitazioni”.

Il Presidente del Consiglio comunale frontaliero, Andrea Spinosi, mette in guardia la cittadinanza di Ventimiglia su alcuni individui che girerebbero casa per casa, chiedendo di entrare per consegnare mascherine, per conto del Comune. “Non abbiamo incaricato nessuno – prosegue Spinosi – e, se per caso qualcuno chiede di entrare in casa con questa motivazione non aprite e chiamate immediatamente le forze dell'ordine al numero di emergenza 112”.

Spinosi ha già avvertito il Commissariato di Polizia, la Compagnia dei Carabinieri ed il comando della Polizia Municipale.