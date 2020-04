Bordighera: non si fermano le maxi multe, oggi due turisti sanzionati perchè fuori casa senza motivo

Continuano le maxi sanzioni da 400 euro a Bordighera. Oggi due turisti sono stati multati perché usciti di casa senza valido motivo, semplicemente per fare una passeggiata. Dopo settimane di sacrifici, molti residenti si sono lamentati nel trovare marciapiedi e negozi con un numero di persone decisamente superiore alla scorsa settimana. Purtroppo in questi ultimi giorni diversi proprietari di seconde case hanno deciso di sfidare i divieti e sono venuti comunque in riviera.

Nei prossimi giorni la Polizia Locale intensificherà i controlli delle persone a piedi per verificare se sussistono valide ragioni, in caso contrario, non saranno concesse attenuanti e verrà immediatamente irrogata la sanzione pecuniaria da 400 euro.

"Se fosse possibile aumentare l’importo della multa - ha detto il Sindaco Ingenito - lo farei immediatamente ma, purtroppo non rientra nelle facoltà del Sindaco di stabilire il valore minimo delle ammende. Posso tuttavia garantire ai cittadini che l’indirizzo fornito al Comando di Polizia Locale e proprio quello di concentrare tutte le verifiche dei prossimi giorni proprio sulla condotta di queste persone".