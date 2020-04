Sanremo: questa mattina la prima conferenza dei capigruppo in streaming, a maggio il consiglio comunale sul bilancio

Prima esperienza in streaming per i componenti del consiglio comunale di Sanremo. Questa mattina, per la prima volta, si è riunita ‘a distanza’ la conferenza dei capigruppo, con la partecipazione anche da parte del sindaco Alberto Biancheri.

Tra i temi affrontati anche il prossimo appuntamento con il consiglio comunale che, tra i molti temi sul banco, dovrà anche discutere e approvare il bilancio, uno dei passaggi fondamentali nella vita amministrativa. Il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande ha anche illustrato il decreto firmato ieri che autorizza proprio lo svolgimento delle riunioni (compreso anche il consiglio comunale) a distanza.

“È stato un buon esordio - dichiara ai nostri microfoni il presidente Il Grande - abbiamo affrontato il discorso del prossimo consiglio comunale, ma anche lo stesso decreto che ho firmato ieri. Ho trovato da parte di tutti una grande apertura e una sensibilità per affrontare questo periodo difficile. Dobbiamo rimanere in contatto e lavorare tutti insieme sui problemi”.

“All’unanimità - conclude Il Grande - abbiamo anche lanciato un monito siccome tutti noi vediamo ancora troppa gente in giro. Dobbiamo restare a casa”.