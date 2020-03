L'Associazione "A Piccoli Passi" partecipa al flash-mob del 2 aprile, giornata della consapevolezza sull'autismo

L'Associazione "A Piccoli Passi" partecipa all'iniziativa del flash mob dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante giovedì 2 aprile, giornata della consapevolezza sull'autismo. L'appuntamento è alle ore 12.00 al balcone, esponendo qualcosa di blu e battendo le mani per tre volte: un gesto semplice ma simbolico.

“L'autismo è una condizione di vita, di tutti i giorni, ma è importante che almeno un giorno all'anno tutti si soffermino a pensare e a riflettere sulle diversità e soprattutto sulla opportunità che ognuno di noi ha per fare qualcosa per la vera inclusione. Non bisogna cercare di 'normalizzare', ma di aiutare i bambini che diventeranno adulti autistici ad essere il più indipendenti possibile e a fare emergere le proprie potenzialità e personalità in una società ancora non sufficientemente preparata alla diversità” commenta Monica Corti la presidente dell'Associazione, invitando tutti a partecipare.