Sanremo: un accesso ad Internet ed un tablet per consentire agli ospiti di 'Casa Serena' di videochiamare i parenti

Anche gli anziani ospiti di ‘Casa Serena’ potranno parlare con i propri parenti (e vederli in via telematica), visto che a causa del Coronavirus le visite sono vietate.

Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, in particolare dell’Assessorato ai Servizi Sociali, e l’azienda Sistel Telecomunicazioni con il Direttore Anselmo Di Michele, verrà installato un sistema di comunicazione audio-video che servirà agli ospiti per parlare con i parenti. Sistel ha infatti attivato nella zona della casa di riposo un punto di accesso della rete ‘Sanremo Wi-Fi’, che potrà essere utilizzata anche per altri scopi, grazie alla quale ci si potrà collegare in audio-video da una sala di ‘Casa Serena’.

La linea è stata commissionata dal Comune mentre il tablet che verrà utilizzato per i collegamenti è stato donato dalla Sistel. Da domani, quindi, gli ospiti della casa di riposo saranno ‘connessi’ con i parenti.

"Voglio ringraziare la Sistel - ha detto l'Assessore Costanza Pireri - per l'interessamento alla problematica. Gli ospiti di 'Casa Serena' non possono ricevere le visite dei parenti e, da domani, finalmente potranno vederli grazie alla tecnologia messa a disposizione".