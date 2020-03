Genova: foto choc sul profilo dell'ospedale per chiedere a tutti 'restate a casa', i numeri di oggi dal San Martino

All’ospedale San Martino di Genova sono 37 i ricoverati in Malattie Infettive, 33 in Rianimazione, 30 al Padiglione 10, 18 al Padiglione 12. Due i decessi riscontrati nel frattempo: di una paziente nata e residente a Genova di 81 anni, deceduta presso il Padiglione 12 alle 4 di stamani e di un paziente nato in provincia di Caserta ma residente a Genova di 72 anni, presso la Rianimazione del 3° piano del Monoblocco, deceduto oggi alle 12.

A partire da lunedì è stato attrezzato un servizio dell’Ospedale, dal reparto di Gestione del Rischio Clinico e della Qualità (dott. Orengo), che permetterà a due infermieri specificatamente formati e attrezzati di DPI, di raggiungere le dimore dei professionisti risultati positivi al primo tampone, per una nuova rilevazione, accompagnati da un autista del servizio interno, anch’esso munito di DPI. L’obiettivo è di constatare l’eventuale negatività dei professionisti, nel rispetto dei tempi della patologia, per riaverli nuovamente in servizio in struttura.

E’ stato incassato dall’Unità Operativa Bilancio e dalla Programmazione Finanziaria dell’Ospedale il primo bonifico, di 134.007 euro derivante dalla raccolta fondi ‘Che l’inse?’ promossa da Il Nerviese (Matteo Sacco), che nel frattempo sta proseguendo. I fondi sono stati destinati agli acquisti di: una colonna video fibroscopia completa di 2 fibroscopi per il 2° piano Monoblocco oggi reparto di Rianimazione supplementare per pazienti Covid-19, una centrale di monitoraggio sempre per il 2° piano Monoblocco e una centrale monitoraggio per il reparto di Terapia Intensiva del Monoblocco 4° piano.

Intanto, domenica prossima dalle 10 nella Chiesa Nostra Signora delle Grazie e S. Caterina all’interno dell’Ospedale sarà officiata dal Cardinale Angelo Bagnasco una messa A PORTE CHIUSE, che sarà trasmessa in diretta su Primocanale (canale 10). Alle 12.30 sono arrivati in struttura, presso il magazzino centrale, 45 bancali di DPI, provenienti da Pavia e trasportati in loco dalla Protezione Civile (foto in allegato). Non sono presenti mascherine, ma tutti gli altri dispositivi utili nella gestione di pazienti Covid.

Sono stati donati da Yf Capital e Yuwell, attraverso Esaote, 500 misuratori di temperatura a infrarossi, consegnati in Ospedale dalla Protezione Civile. YF Capital e Yuwell è tra i maggiori produttori di apparecchiature medicali homecare in Cina.

Sul profilo Facebook ufficiale dell’Ospedale è stata pubblicata una foto volutamente ‘choccante’ (foto sopra), di una paziente appena estubata (volto e nominativo del ricoverato ‘pixellati’ nel rispetto delle norme vigenti della privacy) insieme ai nostri professionisti impegnati nel reparto di Rianimazione al 3° piano del Monoblocco: “Per rafforzare in maniera esplicita – sottolinea la Direzione assecondata dai componenti la task force interna - il concetto del ‘Rimanete a casa’”.