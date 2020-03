Emergenza Coronavirus sui trasporti: Thello stoppa i treni da domani al 3 aprile, cancellati tutti i collegamenti

Da domani, 10 marzo, fino al 3 aprile sono cancellati tutti i treni Thello a causa dell'emergenza coronavirus. La notizia circola da questa mattina tra i pendolari, ed è stata confermata al nostro giornale, dall'assessore ai trasporti della Regione Liguria Gianni Berrino.



"E' un treno a mercato, per cui possono fermarsi senza autorizzazione del Ministero". Una decisione presa dunque autonomamente dalla società Thello, partecipata di Trenitalia.



Lo stop ai Thello, treni che collegano l'Italia e la Francia, è una delle conseguenze per il diffondersi del coronavirus, che potrebbe portare a conseguenze drastiche per il trasporto dei passeggeri sulla linea.