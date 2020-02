Sanremo: primo incontro a Palazzo Bellevue per il neo Questore di Imperia Pietro Milone (Foto)

Dopo la presentazione ufficiale di ieri a Imperia, il neo Questore Pietro Milone ha incontrato questa mattina a Palazzo Bellevue il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Alla prima riunione matuziana hanno preso parte anche il dirigente del commissariato locale Giovanni Santoro, il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e il consigliere comunale Eugenio Nocita.

L’incontro di questa mattina è stato utile alle parti, oltre che per la reciproca conoscenza, anche per fare il punto sulle principali problematiche cittadine, con ovvio riferimento al mondo dello spaccio e della vendita di merce contraffatta. Massima attenzione anche agli eventi clou come il Festival, la Milano-Sanremo, il Corso Fiorito (anche se l’edizione 2020 è saltata) oltre che al normale afflusso di turisti in alta stagione.