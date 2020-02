Sanremo: non vengono concessi i locali di Santa Tecla, annullata ‘Forza della Natura 2020’ dedicata a Libereso Guglielmi

Non si farà quest’anno la manifestazione ‘Forza della Natura’ che, per tre anni consecutivi dal 2017 si è svolta al Forte di Santa Tecla di Sanremo, sempre nel periodo compreso tra il 20 aprile ed il 1° maggio.

“La data del 20 aprile non è casuale – evidenzia l’associazione che ha per tre anni organizzato l’appuntamento - perché è quella del compleanno di Libereso”. La manifestazione, nelle prime tre edizioni, ha registrato circa 50.000 presenze ed ha contribuito a far conoscere la struttura museale del Forte e a ricordare la figura di Libereso, sensibilizzando turisti e residenti sui temi della sostenibilità ambientale. Una manifestazione che è stata inserita fra le più importanti a livello regionale con la partecipazione al Forum nazionale, promosso nel 2019 dal Ministero dei Beni Culturali.

‘Forza della natura’ era diventata un punto di riferimento importante per chi è interessato alle tematiche di sviluppo sostenibile, alle buone pratiche del buon vivere e al rispetto dell’ambiente minacciato dai cambiamenti climatici. Il tutto nel ricordo di Libereso un precursore del rispetto verso la natura, del recupero della biodiversità e della sostenibilità ambientale. L’associazione organizzatrice dell’evento ‘Amici di Libereso’, presieduta dalla figlia Tania Guglielmi aveva presentato nel mese di luglio dello scorso anno la richiesta di avere i locali del Forte e contestualmente avanzato la richiesta di inserimento nel calendario delle manifestazioni del comune di Sanremo.

Dopo una prima concessione dei locali, nei giorni scorsi il polo museale ha comunicato l’indisponibilità degli stessi in quanto richiesti dall’assessorato alla Cultura del comune di Sanremo nel mese di dicembre per un’altra manifestazione. Vista anche la mancanza di una risposta da parte dell’assessorato al Turismo e manifestazioni in merito alla richiesta di inserimento nel calendario delle manifestazioni dell’anno in corso, il direttivo dell’associazione ha deciso di annullare la programmazione già avviata della quarta edizione.

Non è da escludere che l’appuntamento con la quarta edizione della manifestazione possa essere spostata in un’altra città e possa essere scelto un periodo diverso.