Durante la settimana del Festival, il Comune di Sanremo ha realizzato un video per promuovere la città

Su Facebook, il sindaco Alberto Biancheri ha postato il video sulla sua pagina istituzionale scrivendo: "Alla fine di questa incredibile settimana tiro un attimo il fiato, raccolgo i pensieri, mi guardo indietro e penso che si sia davvero fatto qualcosa di straordinario.

Questo Festival dei record che rimarrà nella storia è lo specchio di una città che da anni continua a crescere con forza e determinazione. Ringraziamenti ne ho fatti tanti in questi giorni, ne ribadisco uno: ringrazio tutti i miei concittadini, protagonisti insieme a noi nell'aver presentato agli occhi del mondo

una Sanremo fantastica. Ne sono davvero orgoglioso".



Un video di 3 minuti per riassumere questa settimana del 70° Festival di Sanremo è stato pubblicato in queste ore sui canali ufficiali del Comune. Un racconto del periodo più importante dell'anno per la città dei fiori nei momenti che hanno visto protagonista il sindaco Alberto Biancheri.Nelle immagini si parte dal red carpet, passando per Casa Sanremo, la piantumazione degli alberi a La Vesca, gli ospiti di piazza Colombo, ma soprattutto la città presa d'assalto dai turisti. La scelta appare chiara quella di mostrare Sanremo con il suo vestito migliore. Infatti il video verrà utilizzato come materiale promozionale dall'assessorato al turismo per veicolare e promuovere l'immagine del comune.