70° Festival di Sanremo: i fiori tornano sul palco, Biancheri “Amadeus è una macchina da bouquet”. Fasulo: “Grande legame con il sindaco e la città” (Foto)

Questa mattina conferenza stampa al Palafiori per i protagonisti del 70° Festival di Sanremo. Ad aprire gli interventi è stato il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, protagonista questa sera per la premiazione al vincitore delle ‘nuove proposte’.

“Complimenti al sindaco Biancheri, il risultato, alla luce della novità portata quest’anno, è buono - ha dichiarato Giovanni Toti - è un Festival di sobria ricchezza, abbiamo visto su quel palco scorrere pezzi di società contemporanea, esempi di umorismo ma anche di dolore. Oggi, per esempio, è la Giornata Internazionale contro il Bullismo e ho sentito su quel palco delle belle parole che ispirano riflessioni e abbassano i toni”. E poi un riferimento ai temi di stretta attualità: “Intanto il cantiere del ponte di Genova non dorme mai, sta salendo proprio ora una delle ultime travi che comporranno quel grande mosaico che sarà pronto in primavera. Dedichiamo, quindi, questo festival alle donne e agli uomini che ogni giorno lavorano 24 ore all’opera e stanno facendo un piccolo miracolo. Dimostrate al Paese che anche in Italia, quando si vuole, le cose si possono fare”.

“Si parla di musica, ma si trattano anche temi di grande importanza con la massima delicatezza, la cosa mi ha colpito - ha proseguito il sindaco Alberto Biancheri - oggi voglio ringraziare Amadeus perché ha avuto un grande coraggio, quello che abbiamo provato a portare a Sanremo è una formula che sta funzionando, ora siamo contenti, ma c’erano forti rischi per il secondo palco o per portare temi importanti in trasmissione. Grazie Amadeus per essere stato coraggioso e grazie anche alla squadra Rai. Ieri hanno fatto un grande regalo con i fiori sul palco, oggi ho ricevuto molti messaggi dai produttori e Amadeus è una macchina da bouquet”.