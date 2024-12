Festival di Sanremo: secondo l'AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi "E' un pezzo di Rai, mi auguro che rimanga a loro"

E’ intervenuto anche l’Amministratore Delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, sul caso dell’assegnazione alla Rai del Festival di Sanremo.

“Io penso che Sanremo sia un pezzo di Rai – ha detto all’Ansa - ma allo stesso tempo che la Rai sia il vero motore e la vera forza del Festival di Sanremo. Quindi da italiano mi auguro che Sanremo rimanga in Rai, punto”.

“Mi sembra che la situazione sia davvero ancora troppo fumosa per poter esprimere un giudizio – prosegue – e non ho ben capito cosa stia succedendo. Non mi pongo la possibilità che il Festival possa passare a noi e penso che, in riguardo a certi ambiti sia necessario essere rispettosi”.