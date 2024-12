Sanremo: la 'MaxFiamma & Band' ospite della trasmissione 'La volta buona' in diretta su Rai Uno

La Maxfiamma & Band, il duo sanremese, è stata ospite oggi nella trasmissione 'La Volta Buona' (in diretta dalle 14 tutti i giorni su RaiUno). In via Matteotti si è svolta l'apertura del collegamento in esterna da Sanremo, prima nei pressi delle targhe stradali dedicate ai vincitori del Festival della Canzone Italiana e successivamente davanti al Teatro Ariston con l'inviato Domenico Marocchi.

Il collegamento si è svolto insieme a Massimo Cascio e Paolo Oggero della Maxfiamma & Band e a Fabio Compagnucci, titolare del Bar Festival, il 'covo' della Band. Oltre al jingle del Festival ('Perché Sanremo è Sanremo') e all'esecuzione alla tromba di 'Fiumi di Parole' dei Jalisse ospiti in studio. La band ha riproposto una strofa del brano 'Noi di Sanremo', l'inno popolare scritto da Massimo Cascio per onorare la città dei fiori.